Авиабомба времён войны обнаружена в Великолукском районе
22 сентября в населенном пункте Шелково Великолукского района обнаружена авиабомба ФАБ-50. На месте обнаружения организована охрана силами МО МВД «Великолукский».
Как стало известно Псковскому агентству информации, вечером группа пиротехнических и взрывных работ ФГКУ «Невский спасательный центр МЧС России» прибыла на территрию отряда ПСО Великих Лук, затем специалисты выехали для осмотра на место обнаружения. Работы по уничтожению запланированы на сегодняшний день