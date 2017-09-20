Ночью в Великих Луках сгорел автомобиль

11:29, 23 сентября 2017, ПАИ

Ночью 23 сентября на улице Вокзальной в Великих Луках сгорел автомобиль Opel Vectra А 1989 года выпуска. Как стало известно Псковскому агентству информации причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В результате пожара сгорели передний бампер и фары, появился прогар в верхней части передних колес, по всей площади выгорел моторный отсек, оплавлена приборная панель и руль, огнём повреждено лакокрасочное покрытие передних крыльев и крышки капота.