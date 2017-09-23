Псковичи могут стать внештатными сотрудниками полиции
Псковичи, достигшие 18 лет, могут стать дружинниками (внештатными сотрудниками полиции). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, желающему вступить в народную дружину или стать внештатным сотрудником необходимо обратиться в отдел полиции по месту жительства. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
Кандидатам необходимо иметь в виду, что в народные дружины не могут быть приняты лица:
- имеющие не снятую или непогашенную судимость;
- если в их отношении осуществляется уголовное преследование;
- ранее осужденные за умышленные преступления;
- включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму;
- если вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
- страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом;
- признанные недееспособными по решению суда, вступившему в законную силу;
- подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные правонарушения;
- имеющие гражданство иностранного государства.
Основные обязанности народных дружинников - патрулирование улиц и мест проведения общественных и праздничных мероприятий, предупреждение и предотвращение правонарушений, участие в рейдовых мероприятиях по линии ГИБДД.
В Псковской области создана 31 народная дружина общей численностью 610 членов. По линии обеспечения безопасности дорожного движения количество народных дружин, внештатных сотрудников, а также представителей общественных организаций составляет 160 человек.