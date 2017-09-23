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Общество

Псковичи могут стать внештатными сотрудниками полиции

Псковичи, достигшие 18 лет, могут стать дружинниками (внештатными сотрудниками полиции). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, желающему вступить в народную дружину или стать внештатным сотрудником необходимо обратиться в отдел полиции по месту жительства. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Кандидатам необходимо иметь в виду, что в народные дружины не могут быть приняты  лица:

- имеющие не снятую или непогашенную судимость;

- если в их отношении  осуществляется уголовное преследование;

- ранее осужденные за умышленные преступления;

- включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму;

- если вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

- страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом;

- признанные недееспособными по решению суда, вступившему в законную силу;

- подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные правонарушения;

- имеющие  гражданство иностранного  государства.

Основные обязанности  народных дружинников -  патрулирование  улиц и мест проведения общественных и праздничных мероприятий, предупреждение и предотвращение правонарушений, участие в рейдовых мероприятиях по линии ГИБДД.

В Псковской области создана 31 народная дружина общей численностью 610 членов.  По линии обеспечения безопасности дорожного движения количество народных дружин, внештатных сотрудников, а также представителей общественных организаций составляет 160 человек. 

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