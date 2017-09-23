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Общество

Из-за хорошей погоды выросла активность клещей

Из-за хорошей погоды в сентябре в России выросла активность клещей, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Ведомство предупреждает, что клещи опасны, так как являются переносчиками опасных для человека инфекций.

Роспотребнадзор проводит еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами. По состоянию на 22 сентября обработки территорий проведены на 243 тыс. га.

По состоянию на 22 сентября в медицинские организации обратились более 488 тыс. человек из-за укусов клещей. Традиционно высокое обращение граждан приходится на Кемеровскую, Свердловскую, Томскую, Новосибирскую, Челябинскую, Иркутскую, Тюменскую области и Красноярский край.

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