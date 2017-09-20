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Сотрудники псковской Росгвардии предотвратили кражу из магазина

В деревне Пожеревицы Дедовического района наряд вневедомственной охраны задержал гражданина, который пытался совершить кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования наряд группы вневедомственной охраны получил сообщение, что в магазине на улице Советской сработала сигнализация. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии увидели мужчину, который пытался проникнуть в магазин через окно. Заметив правоохранителей, гражданин попытался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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