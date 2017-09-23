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Общество

В Пскове состоялся гарнизонный развод нарядов Росгвардии

В Пскове состоялся гарнизонный развод нарядов Росгвардии, заступающих на службу по охране общественного порядка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе Росгвардии по Псковской области.

В мероприятии приняли участие начальник отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов, представители регионального УМВД, администрации Псковской области, Избирательной комиссии и частных охранных организаций.

Игорь Иванов отметил, что в третьем квартале сотрудники псковской Росгвардии обеспечили безопасность граждан при проведении целого ряда культурно-массовых и общественно-политических мероприятий, в том числе Дня знаний и Единого дня голосования.

С начала года сотрудники вневедомственной охраны за совершение административных правонарушений задержали более трех тысяч человек, по подозрению в совершении преступлений - свыше 70, находящихся в розыске - 24

Сотрудники СОБР и ОМОН более 200 раз привлекались к проведению специальных мероприятий, в результате которых по подозрению в совершении преступлений задержано шестьдесят девять граждан, из незаконного оборота изъяты - наркотики, оружие и боеприпасы.

Подразделениями лицензионно-разрешительной работы оказано более девяти тысяч государственных услуг, выявлено около тысячи нарушений правил хранения и использования оружия, из незаконного оборота изъято 700 единиц оружия.

В ходе проведения мероприятия сотрудникам, отличившимся при выполнении служебных обязанностей по обеспечению правопорядка,были торжественно вручены ведомственные награды, почетные грамоты, а также благодарности от Избирательной комиссии Псковской области.

В завершение развода подразделения прошли торжественным маршем под музыкальное сопровождение оркестра Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, после чего направились к местам несения службы.

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