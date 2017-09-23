В Петербурге открылся первый в России центр протонной терапии

14:18, 23 сентября 2017, ПАИ

Первый в РФ Клинический центр протонно-лучевой терапии начал работать в тестовом режиме в Санкт-Петербурге, принимать пациентов на лечение центр начнет через 1-1,5 месяца, сообщил председатель правления Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) Аркадий Столпнер. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы вчера приняли первых пациентов, центр начал работать в тестовом режиме. Это означает, что мы принимаем в полном объеме диагностическую часть… В ближайшее время, как мы и планировали, начнем лечить. Это однозначно будет в этом году, я думаю, в пределах от одного до полутора месяцев», — сказал он.

Столпнер отметил, что в настоящее время работает диагностическое отделение центра. В частности, начат прием пациентов врачами-онкологами, проводятся исследования пациентов на компьютерном и магнитно-резонансном томографах последнего поколения. Идет также подготовка больных непосредственно к лечению методом протонной лучевой терапии: изготавливаются средства фиксации — маски и матрасы, разрабатываются индивидуальные планы лечения первых пациентов.

Столпнер также отметил, что в следующем году центр планирует принять порядка 400 пациентов, в том числе от Петербурга запланировано лечение более 100 пациентов.

Протонная терапия — это наиболее точный и наименее токсичный на сегодняшний день метод лучевой терапии. Для облучения используется направленный пучок протонов, физические свойства которых позволяют повысить дозу радиации, доставляемую в опухоль, и одновременно свести к минимуму лучевую нагрузку на здоровые органы и ткани. Центр в Петербурге оснащен установкой для протонной терапии, которая дает возможность применять наиболее передовую и точную технологию облучения — «сканирование карандашным пучком». В связи с высокой эффективностью и низкой токсичностью широко применяется в педиатрии.

Потребность в России в протонной терапии оценивается до 25-35 тысяч человек ежегодно. Из них от 400 до 3 тысяч это дети.

После выхода на проектную мощность Центр протонно-лучевой терапии в Петербурге сможет принимать до 800 человек ежегодно. Предполагается, что не менее половины потока пациентов составят дети.