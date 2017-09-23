104 полк десантно-штурмовой дивизии в Пскове отметил годовщину образования

14:21, 23 сентября 2017, ПАИ

23 сентября 104-й гвардейский десантно-штурмовой краснознаменный полк 76-й дивизии отметил 69-ю годовщину образования соединения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

В праздничных мероприятиях приняли участие депутат Псковской городской Думы, отец Героя России Алексея Воробьева Владимир Воробьев, командир 76 десантно-штурмовой дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец, настоятель воинского храма Александра Невского отец Олег Тэор, руководство, личный состав и ветераны полка, воспитанники школы № 16, которая носит имя бойца 104-го полка Героя России Алексея Воробьева.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память воинов-десантников, ушедших в бессмертие, и возложили цветы к памятнику 6 роте. В ходе церемонии торжественную клятву произнесли псковские школьники, вступающие в ряды юнармии. Значки юнармейцев ребятам вручил командир дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец.

В ходе торжественного собрания Алексей Наумец обратился к военнослужащим полка, как к боевым друзьям. «В этом году на 104- полк выпали серьезные испытания: полковое учение, поднятие по тревоге в полном составе, совместные учения с 234-м полком и десантирование в сложных погодных условиях», - сказал Алексей Наумец, пожелав бойцам успехов в боевой подготовке, терпения и удачи. Далее был оглашен приказ о поощрении личного состава. Вручены награды военнослужащим, проявивших высокую боевую выучку в ходе учений. Более 25 государственных наград присвоено воинам 104-го полка.

Командир 104 полка, гвардии полковник Виталий Репин поздравил личный состав с праздником, подчеркнув, что «солдаты подготовлены достойно, они готовы с честью и достоинством защищать рубежи Родины».

От имени главы Пскова и главы администрации муниципалитета военнослужащих поздравил депутат ПГД Владимир Воробьев, который с 1982-1986 год командовал парашютно-десантным полком. Он отметил, что 104 полк знают не только по всей России, но и далеко за ее пределами. «Полк заслуженно занимает ведущее место в воздушно-десантных войсках. Во всех операциях воины-десантники проявили себя доблестно и мужественно», - сказал депутат и вручил лучшим офицерам и солдатам войсковой части Почетные грамоты главы города.

С праздником военнослужащих поздравил председатель совета ветеранов 76 десантно-штурмовой дивизии Юрий Соседов, отметив, что «сегодня полк находится в прекрасной спортивно-боевой форме, ему по плечу самые сложные задачи». Слова поздравления и наилучшие пожелания также звучали от администрации Псковской области.

Творческие коллективы дивизии подготовили для гостей праздничный концерт.

Напомним, 104 полк был сформирован 24 сентября 1948 года на базе кадров 3-го парашютно-десантного батальона 346-й гвардейской воздушно-десантной ордена Кутузова дивизии, сержантского состава 104-й и 76-й гвардейских воздушно-десантных дивизий и новобранцев, призванных в 1948 году. Воины полка внесли свой вклад в боях в Афганистане, участвовали в разре-шении межнациональных конфликтов в Армении и Азербайджане, Грузии Кирги-зии, Прибалтике и Приднестровье, Северной и Южной Осетии, Чечне и др. горячих точках. Почётным солдатом в списки полка навечно зачислен десантник № 1, Герой Советского Союза генерал армии Василий Филиппович Маргелов. 22-м десантникам было присвоено звание Героя России (из них 21 - посмертно), 68 солдат и офицеров 6-й роты 104-го полка награждены орденами Мужества (63 из них - посмертно).