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Общество

Псковские специалисты не разрешили провоз комнатных растений из Литвы

22 сентября в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки на российско-латвийской границе в Псковской области по результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля ручной клади физического лица, следующего из Литвы в Украину, запрещено перемещении горшечных растений в количестве двух штук. На растения отсутствовал фитосанитарный сертификат, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Управление обращает внимание частных лиц, что в соответствии с законодательством, касающимся обеспечения карантина растений, гражданам, прибывающим на территорию нашей страны, разрешается ввозить в ручной клади и багаже не более 5 кг продуктов растительного происхождения и не более 1-2 букетов среза цветов без сопровождения фитосанитарным сертификатом. В то же время, в соответствии с законодательством, в ручной клади картофель любого вида, будь он семенной или продовольственный, ввозить в Российскую Федерацию без фитосанитарного сертификата запрещено. Запрещен ввоз посевного и посадочного материала: семян растений, рассады, саженцев, цветов в горшках, отводок, черенков, клубней, луковиц, корневищ, корней.

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