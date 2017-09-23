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Общество

Латвия приняла только 65% мигрантов от установленной ЕС квоты

Латвия разместила у себя только 65% от установленного квотой ЕС количества мигрантов. Такие данные по состоянию на сентябрь, когда истекает двухлетний срок для выполнения квоты, приводит ТАСС со ссылкой на МВД балтийской республики.

Уточняется, что Латвия в 2015 году обязалась в течение двух лет принять 531 человека. В это число входят 295 мигрантов из лагерей беженцев в Греции, 186 из Италии и 50 из Турции. Всего Латвия разместила у себя 346 соискателей убежища, из которых 10 человек получили статус беженца.

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