Путин призвал разобраться с закредитованностью регионов

15:13, 23 сентября 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость освобождения бюджетов регионов от закредитованности. Об этом российский лидер заявил на заседании президиума Госсовета, пишет газета «Известия».

«С 1 января 2018 года — прошу на это обратить внимание всех коллег из регионов — мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, рассчитанную как минимум на семь лет», — сказал Путин, отметив, что для некоторых регионов программа может быть рассчитана на 12 лет.

По словам президента, расчистить региональные финансы необходимо, чтобы бюджеты развивались, а не тратили ресурсы на выплачивание кредитов.

«Нам нужно расчистить региональные финансы с тем, чтобы они приобрели новое качество, которое позволяло бы делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам. Сейчас на погашение долгов уходит порядка 31% собственных доходов субъектов Федерации», — подчеркнул глава государства.

При этом Путин отметил, что есть и положительные факторы, так как доходы регионов растут. Президент поручил правительству до конца октября разработать программу реструктуризации долгов и отметил, что участие в программе для регионов будет добровольным.

«Я думаю, на самом деле, все захотят принять участие в такой программе, но тем не менее никто этого навязывать не будет», — добавил Путин.