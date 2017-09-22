Эстонский военный об учениях «Запад-2017»: Уровень не уступает НАТО

16:58, 23 сентября 2017, ПАИ

Подполковник Сил обороны Эстонии Каупо Кийс считает, что уровень подготовки и боевых навыков военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и Белоруссии на учениях «Запад —2017» не уступает уровню подготовки военных в блоке НАТО. Об этом он сообщил в интервью эстонскому гостелевидению ETV+ на русском языке, комментируя свое участие на учениях в качестве международного наблюдателя.

Эстонский офицер поставил под сомнение сценарий этапа учений, свидетелем которого он стал — отрабатывание выведение из строя аэродрома террористов и его уничтожение: «Каким образом посреди Белоруссии может неожиданно возникнуть террористический аэродром? Здесь имеются локаторы, и вдруг террористы построили целый аэродром».

Каупо Кийс также признал, что впечатлен огневой мощью, продемонстрированной на учениях «Запад-2017»: «Характер учений наземных войск был похож на те, что мы проводим в Эстонии, однако та огневая мощь, которую нам показали, была внушительной». По его словам, на эстонских учениях военные не практикуют реальные стрельбы, в которых практикуются вне рамок учений.

При этом в репортаже эстонского телевидения отмечается, что, поскольку в учениях было задействовано не более 13 тысяч военнослужащих, то, якобы согласно Венской конвенции, принимающая сторона имела право не представить наблюдателям детального обзора, что и было сделано.

«Мы не могли поговорить, например, со служащими срочной службы, узнать у них, что они думают об учениях, об условиях или о сотрудничестве. Эти вопросы остались без ответа», — добавил Кийс. Он сообщил, что международные наблюдатели общались только с высшим офицерским составом проводящей учения стороны.

Учения «Запад-2017» состоялись с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали до 13 тысяч военнослужащих (Белоруссия — около 7,5 тысячи, РФ — около 5,5 тысячи, из них на территории Белоруссии — около 3 тысяч человек), было задействовано свыше 70 самолетов и вертолетов, до 700 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также флот в количестве 10 кораблей. Учения такого масштаба проводятся раз в два года и являются завершающим этапом совместной боевой подготовки российских и белорусских вооруженных сил.