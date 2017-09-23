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Общество

Главная туристическая премия мира будет вручаться в Петербурге

Главная туристическая премия мира - World Travel Awards - в этом году впервые будет вручаться в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония состоится в здании Этнографического музея 30 сентября, пишет «Интерфакс».

Престижная международная премия, называемая еще «туристическим Оскаром», вручается победителям десятков номинаций - от популярных туристических направлений до отелей, от авиакомпаний до тревел-технологий.

Санкт-Петербург получил право принять церемонию, так как сам является победителем World Travel Awards прошлых лет как «Лидирующее культурно-туристическое направление мира 2016» и «Лучшее туристическое направление Европы 2015».

В этом году северная столица России также претендует на три престижные награды: «Лучший город Европы для непродолжительных поездок», «Лучшее европейское городское направление» и «Лучшее европейское круизное направление». Конкуренцию Санкт-Петербургу в этих номинация составляют Афины, Барселона, Лондон, Париж, Канны, Копенгаген, Осло и другие города.

Кроме того, оргкомитет WTA номинировал комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга на премию «Лучший европейский руководящий совет по Туризму 2017».

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