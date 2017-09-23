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Культура

Пушкинский заповедник удостоен диплома Živa Award

Диплома Živa Award, которая вручается лучшим славянским музеям, удостоен Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, церемония награждения прошла сегодня в рамках Форума славянских культур в Словении, в городе Блед на северо-западе страны.

Обладателем Гран-при конкурса нынешнего года назван Словенский Альпийский музей (Любляна, Словения), всего же за награды боролись 23 музея разного статуса, масштаба и направления деятельности из 12 славянских стран Европы. Среди них, например, Государственный литературный музей Янки Купалы (Минск, Беларусь), Национальный музей «Земята и хората» — «Земля и человек» (София, Болгария), Музей кукол в Пльзене (Чешская Республика), Силезский музей в Катовице (Польша), Музей под открытым небом «Старая деревня» в Сирогойно (Сербия) и многие другие.

Форум славянских культур в Словении работал четыре дня. Среди целей этой некоммерческой негосударственной организации — активное продвижение славянского культурного наследия, его включения в «глобальный диалог», поддержка нновационных и креативных подходов к сохранению и развитию культуры и искусства. Премия «Živa Award» направлена на выявление и распространение опыта наиболее интересных проектов и практик в музейном секторе — в рамках конкретных культурных и географических реалий европейских стран славянской культуры с их историей, традициями и проблемами.

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