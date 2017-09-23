Международный день глухих отмечается 24 сентября

09:24, 24 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 24 сентября, отмечается Международный день глухих (International Deaf Day). Он был учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых (World Federation of the Deaf, WFD), пишет calend.ru.

Этот день завершает последнюю полную неделю сентября, которая отмечается как Международная неделя глухих (International Week of the Deaf).

Цель этой даты — повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди.

Всемирная федерация глухих (ВФГ), которая сегодня объединяет 132 национальные организации всех пяти континентов, в 1950-е годы для обслуживания международных мероприятий глухих, то есть конгрессов, симпозиумов, конференций, в том числе и спортивных, разработала Жестуно — систему жестов. В 1760 году аббат де Л’Эпе (Charles-Michel de l'Épée) основал первую школу во Франции — Парижский институт глухих (Institut National de Jeunes Sourds de Paris). Аббат был основоположником мимического метода, большим сторонником жестового языка.

По статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек. Его теряют в результате травмы, болезни или врожденных пороков. В настоящее время разными нарушениями слуха страдает около 650 миллионов человек. В России проживает более 190 тысяч инвалидов по слуху и слепоглухих, дошкольные и средние образовательные учреждения для детей с нарушениями слуха работают во многих регионах России, а в некоторых есть средние специальные и высшие учебные заведения, где дети с нарушением слуха могут продолжить образование.

Поддержкой таких людей занимается Всероссийское общество глухих (ВОГ), которое с 1955 года является членом Всемирной федерации глухих. ВОГ ведет свою работу с 1926 года, объединяет более 100 тысяч членов, имеет 79 региональных и более 800 местных отделений на всей территории Российской Федерации.

Всероссийское общество глухих было создано в 1926 году ВФГ имеет статус ассоциированного члена в ООН, ЮНЕСКО, Международной организации труда и Всемирной организации здравоохранения. И в Международный день глухих федерация рекомендует и призывает все ассоциации глухих к проведению кампаний по привлечению внимания политиков, властей, СМИ и общественности к проблемам людей с нарушением слуха.

Напомним, что 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха. В России есть профессиональный праздник — День сурдопереводчика, отмечаемый ежегодно 31 октября.