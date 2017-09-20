Бани горели в Пскове, Острове и Великолукском районе 23 сентября

09:40, 24 сентября 2017, ПАИ

23 сентября в Псковской области случили три пожара в банях.

Одно из возгораний произошло в 17:05 в Пскове на улице Сосновой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Ещё одна баня вспыхнула около 18:30 в городе Острове в Лесном переулке. Аналогичный пожар произошёл в 23:26 в садоводческом товариществе «Ветеран» в Великолукском районе. Во всех трёх случаях на борьбу с огнём выезжали пять пожарных и две единицы техники.

Кроме того, сегодня, 24 сентября, в 1:05 в деревне Монино Новосокольнического района загорелся жилой дом. На тушение были направлены шесть человек и три единицы техники.