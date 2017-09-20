0
09:11
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
13:02
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
10:52
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
08:43
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
11:04
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
10:47
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
15:08
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
Еще новости
Происшествия

Пешеходы попали под колёса машин в Пскове и Псковском районе

23 сентября около 17:05 в Пскове на улице Инженерной автомобиль сбил пешехода. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на место происшествия выезжали три сотрудника ведомства, была задействована одна единица техники.

Ещё один пешеход попал под колёса автомобиля в деревне Хотицы Псковского района. Авария произошла в субботу примерно в 21:15. На место аварии были направлены три работника МЧС, привлекалась одна единица техники.

Информация о пострадавших в этих авариях уточняется, добавили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
20 сентября 2017
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области 2
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
18 сентября 2017
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
16 сентября 2017
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
15 сентября 2017
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
13 сентября 2017
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии 6
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
13 сентября 2017
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11 сентября 2017
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове 4
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10 сентября 2017
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму 14

Идет загрузка...