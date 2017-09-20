Пешеходы попали под колёса машин в Пскове и Псковском районе

10:02, 24 сентября 2017, ПАИ

23 сентября около 17:05 в Пскове на улице Инженерной автомобиль сбил пешехода. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на место происшествия выезжали три сотрудника ведомства, была задействована одна единица техники.

Ещё один пешеход попал под колёса автомобиля в деревне Хотицы Псковского района. Авария произошла в субботу примерно в 21:15. На место аварии были направлены три работника МЧС, привлекалась одна единица техники.

Информация о пострадавших в этих авариях уточняется, добавили в пресс-службе.