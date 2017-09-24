Великолукский мясокомбинат вошёл в рейтинг 500 крупнейших компаний

10:19, 24 сентября 2017, ПАИ

Великолукский мясокомбинат вошёл в число 500 крупнейших компаний России по итогам 2016 года.

Как сообщает составитель рейтинга РБК, выручка предприятия в прошлом году составила 41 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2015-м. Прибыль комбината увеличилась на 579% и достигла отметки в 5 млрд 508 млн рублей.

С этими показателями Великолукский мясокомбинат занял 245 место в рейтинге, поднявшись по сравнению с 2015-м годом на 7 пунктов.

Добавим, что возглавили рейтинг 500 крупнейших компаний страны Газпром, Лукойл и Роснефть.