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Экономика

Великолукский мясокомбинат вошёл в рейтинг 500 крупнейших компаний

Великолукский мясокомбинат вошёл в число 500 крупнейших компаний России по итогам 2016 года.

Как сообщает составитель рейтинга РБК, выручка предприятия в прошлом году составила 41 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2015-м. Прибыль комбината увеличилась на 579% и достигла отметки в 5 млрд 508 млн рублей.

С этими показателями Великолукский мясокомбинат занял 245 место в рейтинге, поднявшись по сравнению с 2015-м годом на 7 пунктов.

Добавим, что возглавили рейтинг 500 крупнейших компаний страны Газпром, Лукойл и Роснефть. 

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