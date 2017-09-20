Полиция продолжает розыск псковича, ушедшего в лес в июле

11:10, 24 сентября 2017, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает 80-летнего Владислава Пономарёва - уроженца Новосибирской области. Он проживал в доме на улице Александра Невского в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, 27 июля мужчина отправился за ягодами и грибами к деревням Иваново болото и Крупп Печорского района.

На вид пропавшему 80 лет, среднее телосложение, рост около 155 сантиметров, волосы седые, короткие, глаза серые, носил очки в чёрной оправе. На момент исчезновения был одет в джинсовую куртку, зеленую кепку военного образца, черные плащевые штаны, черные резиновые сапоги.

При себе имел мобильный телефон, паспорт и пропуск в погранзону на своё имя, а также рюкзак тёмно-зеленого цвета и белое пластмассовое ведро.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Владислава Пономарёва или обнаружившим в лесном массиве документы на его имя, вещи, фрагменты одежды, обуви, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.