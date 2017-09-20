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27 должников выявили приставы и сотрудники ГИБДД в ходе «Проверки на дорогах» в Пскове

В Пскове судебные приставы-исполнители вместе с инспекторами ГИБДД УМВД России по Псковской области провели «Проверки на дорогах» в рамках профилактического мероприятия «Должник». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Управления федеральной службы судебных приставов, в ходе рейда были остановлены 60 автотранспортных средств, владельцы 27 из них оказались должниками по исполнительным производствам.

Судебные приставы-исполнители предлагали погасить долги сразу, либо вручали должнику под роспись требование о явке на приём в отдел судебных приставов. Так, 9 граждан оплатили свои долги на месте на общую сумму в 9 тыс. 800 рублей. У двоих же псковичей за долги по кредитам автотранспортные средства подверглись описи и аресту на общую сумму в 650 тысяч рублей. После наложения ареста, автомобили были оставлены владельцам на ответственное хранение, но в случае не погашения задолженностей, машины могут быть переданы на оценку и последующую реализацию на торгах. Всем остальным должникам были под подпись вручены требования о явке к судебному приставу-исполнителю.

Некоторые из автовладельцев в ходе рейда сами подходили к приставами и просили проверить их по базам или просто проконсультировать.

Отметим, что такие совместные рейды судебных приставов с инспекторами ГИБДД проходят регулярно в рамках соглашения, заключенного между УФССП России по Псковской области и УГИБДД УМВД России по Псковской области. Проводятся они с помощью автоматизированного программного комплекса «Поток». При определении в потоке проезжающих машин номера из базы АПК «Поток» срабатывает и выдает сигнал. После этого водителю предлагают остановиться и пройти к приставам для оплаты долга.

Кроме сентябрьского рейда, в этом году были проведены 6 таких мероприятий, в ходе которых проверено 291 транспортное средство. 107 автолюбителей оказались должниками, 13 из них погасили свои долги на месте на сумму 9 тыс. 600 рублей, а 9 предоставили оплаченные квитанции на 19,5 тысяч рублей, остальным вручены требования о явке к приставу.

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