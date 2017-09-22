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Политика

Выборы в бундестаг проходят в Германии

Сегодня, 24 сентября, в Германии проходят выборы в бундестаг. Как сообщает газета «Известия», в стране работают 73,5 тыс. избирательных участков, проголосовать могут 61,5 млн человек.

По итогам выборов будет сформирован новый парламент, а также станут известны состав правительства и новый канцлер.

Как пишет РБК, в выборах принимают участие 47 политических партий, если считать лидера гонки Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы единым блоком. В парламент попадут, по данным предвыборных опросов, только шесть политических объединений.

Канцлером Германии, как считают аналитики, в четвёртый раз будет избрана Ангела Меркель.

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