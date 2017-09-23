День герба и флага празднуют 24 сентября в Крыму

12:38, 24 сентября 2017, ПАИ

24 сентября отмечается в Крыму как День Государственного герба и Государственного флага Республики. Он празднуется с 2016 года.

Как сообщает сalend.ru, ещё в 2015 году на полуострове отмечался День Государственного флага Республики Крым 19 января. Но решением республиканских властей, принятым в марте 2015 года, праздник был переименован в «День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым», сама дата внесена в перечень официальных праздников Республики, а его празднование перенесено с 19 января на 24 сентября.

Положения Конституции Российской Федерации, а также Конституции Республики Крым определяют герб, флаг и гимн как государственные символы. Глава Республики своими указами определил порядок использования этих государственных символов для данного субъекта РФ.

Государственный флаг Крыма представляет собой прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных разновеликих полос: верхней синего, средней – белого и нижней – красного цветов. Отношение средней полосы к общей площади составляет 2:3. Верхней и нижней, соответственно – по 1/6 площади. Символика цветов трактуется следующим образом: красный цвет – трагические страницы истории полуострова, синий – надежда на светлое будущее, а основной белый фон – чистая страница, на которой пишется современная история. Отношение ширины флага к его длине составляет 1:2.

Государственный герб Республики Крым представляет собой червлёный варяжский щит, на котором изображён серебряный грифон, обращённый влево. В правой лапе грифона лежит серебряная раковина с голубой жемчужиной. Щит увенчан лучами восходящего солнца. По сторонам щита изображены две белые античные колонны, соединённые лентой красно-бело-синего цвета (аналогично цвету флага), с надписью на белом фоне «Процветание в единстве». Трактовка символов герба Республики Крым такова: красное поле щита – драматическая, нелёгкая судьба полуострова, форма щита – напоминание о древнем торговом пути «Из варяг в греки», грифон – символ Крыма с давних времён (а также располагавшихся здесь греческих городов-колоний), издревле считавшийся мифическим существом, несущим охранные функции. О связи с античной историей говорят и колонны по сторонам щита. Жемчужина указывает на уникальность Крыма, а восходящее солнце символизирует возрождение, расцвет и надежду на процветание.

Как сообщает РИА Новости, главные торжества сегодня в Крыму прошли на площади имени Ленина в Симферополе. Там состоялись народные гуляния, выставки мастеров, были развёрнуты экспозиции автомобилей, оружия, спецснаряжения.

С Днем государственного герба и флага Крыма, жителей полуострова поздравил и глава РК Сергей Аксенов. Он подчеркнуло, что герб и флаг объединяют крымчан разных национальностей и мировоззрений на основе любви к родной земле и общей цели – сделать Крым процветающим регионом. «Эти символы олицетворяют единство крымчан и уверенность в прекрасном будущем», — написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.