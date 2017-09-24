74 экипажа планируют стартовать на псковском этапе Чемпионата России по ралли

13:48, 24 сентября 2017, ПАИ

Завершился приём заявок на участие в 18-м этапе Кубка России — ралли «Cupper Псков-2017». В списке значатся 74 экипажа из Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Абакана, Челябинска, Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Комсомольска-на-Амуре, Сочи, Твери, городов Химки, Одинцово, Жуковский, Королёв, Серпухов, Люберцы, Лодейное Поле, Выборг, Гатчина, Луга. Также несколько гонщиков приедут на соревнования в Псков из Белоруссии, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

Экипажей с участием псковичей три. Мастер спорта Александр Горланов будет выступать с пилотом из Калининграда Дмитрием Мячиным, псковский пилот Сергей Алексеев поедет со штурманом из Нижнего Новгорода Екатериной Кожухарь. На старт выйдут Максим Павлов и Сергей Пушкарь, оба представляют Псков.

25 сентября будет опубликован список участников со стартовыми номерами.

Ранее сообщалось, что ралли «Cupper Псков-2017» состоится 29-30 сентября. Гонка также будет носить статус финала Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли, Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и финального этапа Кубка региона.

На 28 сентября назначены тестовые заезды, а также регистрация гонщиков. 29 сентября для спортсменов будет организовано ознакомление с трассой.

В этот же день в 18:00 на набережной реки Великой состоится официальная церемония открытия гонки.

Старт же соревнованиям будет дан на следующий день в 9:30 на картодроме «Печорский» (42-й километр трассы Псков – Рига, Печорский район), где разместится сервисный парк. Гонщикам предстоит проехать порядка 280 километров по дорогам Печорского и Палкинского районов, из которых 81 километр – это общая протяжённость скоростных участков.

Финиш первого экипажа намечен на 16:30 в Пскове. Церемония награждения победителей пройдёт вечером этого же дня.