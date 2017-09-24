0
13:48
74 экипажа планируют стартовать на псковском этапе Чемпионата России по ралли
17:41
Всеволод Козловский опубликовал график строительства дворового катка в Великих Луках
09:28
Тренер60 #1: Леонид Автомов, хоккей (ВИДЕО)
12:51
Гонка внедорожников «Кудяевские озера» пройдёт в Новоржевском районе 23 сентября
18:22
20 экипажей уже подали заявки на участие в ралли «Cupper Псков-2017»
13:44
«Байкерский» ПАИ-live начнется в 15:00
13:19
Новая спортивная площадка открылась в Гдове
Еще новости
Спорт

74 экипажа планируют стартовать на псковском этапе Чемпионата России по ралли

Завершился приём заявок на участие в 18-м этапе Кубка России — ралли «Cupper Псков-2017». В списке значатся 74 экипажа из Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Абакана, Челябинска, Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Комсомольска-на-Амуре, Сочи, Твери, городов Химки, Одинцово, Жуковский, Королёв, Серпухов, Люберцы, Лодейное Поле, Выборг, Гатчина, Луга. Также несколько гонщиков приедут на соревнования в Псков из Белоруссии, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

Экипажей с участием псковичей три. Мастер спорта Александр Горланов будет выступать с пилотом из Калининграда Дмитрием Мячиным,  псковский пилот Сергей Алексеев поедет со штурманом из Нижнего Новгорода Екатериной Кожухарь. На старт выйдут Максим Павлов и Сергей Пушкарь, оба представляют Псков.

25 сентября будет опубликован список участников со стартовыми номерами.

Ранее сообщалось, что ралли «Cupper Псков-2017» состоится 29-30 сентября. Гонка также будет носить статус финала Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли, Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и финального этапа Кубка региона.

На 28 сентября назначены тестовые заезды, а также регистрация гонщиков. 29 сентября для спортсменов будет организовано ознакомление с трассой.

В этот же день в 18:00 на набережной реки Великой состоится официальная церемония открытия гонки.

Старт же соревнованиям будет дан на следующий день в 9:30 на картодроме «Печорский» (42-й километр трассы Псков – Рига, Печорский район), где разместится сервисный парк. Гонщикам предстоит проехать порядка  280 километров по дорогам Печорского и Палкинского районов, из которых 81 километр – это общая протяжённость скоростных участков.

Финиш первого экипажа намечен на 16:30 в Пскове. Церемония награждения победителей пройдёт вечером  этого же дня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

74 экипажа планируют стартовать на псковском этапе Чемпионата России по ралли
24 сентября 2017
74 экипажа планируют стартовать на псковском этапе Чемпионата России по ралли
Всеволод Козловский опубликовал график строительства дворового катка в Великих Луках
22 сентября 2017
Всеволод Козловский опубликовал график строительства дворового катка в Великих Луках
Тренер60 #1: Леонид Автомов, хоккей (ВИДЕО)
22 сентября 2017
Тренер60 #1: Леонид Автомов, хоккей (ВИДЕО)
Гонка внедорожников «Кудяевские озера» пройдёт в Новоржевском районе 23 сентября
20 сентября 2017
Гонка внедорожников «Кудяевские озера» пройдёт в Новоржевском районе 23 сентября
20 экипажей уже подали заявки на участие в ралли «Cupper Псков-2017»
19 сентября 2017
20 экипажей уже подали заявки на участие в ралли «Cupper Псков-2017»
«Байкерский» ПАИ-live начнется в 15:00
19 сентября 2017
«Байкерский» ПАИ-live начнется в 15:00
Новая спортивная площадка открылась в Гдове
17 сентября 2017
Новая спортивная площадка открылась в Гдове 1
9-ый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью 2017 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16 сентября 2017
9-ый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью 2017 (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...