Падение ставок по ипотеке ниже 10% к концу года прогнозирует глава Минэкономразвития

14:12, 24 сентября 2017, ПАИ

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что к концу года объемы ипотечного кредитования могут вырасти, а ставки при этом будут ниже 10%. Об этом пишет РИА Новости.

Максим Орешкин напомнил, что последняя ставка по ипотеке была 11%, но при этом в последние месяцы её снизили некоторые крупные банки, в том числе Сбербанк. «Ставки у них уже опустились ниже 10%. Поэтому, я думаю, к концу года фактическая выдача окажется ниже 10%. Это, в том числе, позволит увеличить объемы кредитования», — заявил Максим Орешкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Министр также подчеркнул, что доступность жилья для населения за последние 10 лет увеличилась.