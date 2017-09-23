0
16:42
26 сентября Псковский музей-заповедник закроется
14:21
104 полк десантно-штурмовой дивизии в Пскове отметил годовщину образования
11:38
До +19 градусов ожидается в Псковской области 24 сентября
22:58
Юные псковские спортсмены поздравили мотострелков с днем образования части
20:28
Владимир Легойда призвал псковских студентов «отделять шум от сигналов»
16:24
День без осадков прогнозируется в Псковской области 23 сентября
15:21
Часовые пояса
Еще новости
Общество

Падение ставок по ипотеке ниже 10% к концу года прогнозирует глава Минэкономразвития

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что к концу года объемы ипотечного кредитования могут вырасти, а ставки при этом будут ниже 10%. Об этом пишет РИА Новости.

Максим Орешкин напомнил, что последняя ставка по ипотеке была 11%, но при этом в последние месяцы её снизили некоторые крупные банки, в том числе Сбербанк. «Ставки у них уже опустились ниже 10%. Поэтому, я думаю, к концу года фактическая выдача окажется ниже 10%. Это, в том числе, позволит увеличить объемы кредитования», — заявил Максим Орешкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Министр также подчеркнул, что доступность жилья для населения за последние 10 лет увеличилась.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

26 сентября Псковский музей-заповедник закроется
23 сентября 2017
26 сентября Псковский музей-заповедник закроется
104 полк десантно-штурмовой дивизии в Пскове отметил годовщину образования
23 сентября 2017
104 полк десантно-штурмовой дивизии в Пскове отметил годовщину образования
До +19 градусов ожидается в Псковской области 24 сентября
23 сентября 2017
До +19 градусов ожидается в Псковской области 24 сентября
Юные псковские спортсмены поздравили мотострелков с днем образования части
22 сентября 2017
Юные псковские спортсмены поздравили мотострелков с днем образования части 3
Владимир Легойда призвал псковских студентов «отделять шум от сигналов»
22 сентября 2017
Владимир Легойда призвал псковских студентов «отделять шум от сигналов» 1
День без осадков прогнозируется в Псковской области 23 сентября
22 сентября 2017
День без осадков прогнозируется в Псковской области 23 сентября
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова
22 сентября 2017
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова 2
Домашний зефир приготовили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
22 сентября 2017
Домашний зефир приготовили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»

Идет загрузка...