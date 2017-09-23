Чаще посещать свои дачи призывает псковичей полиция

14:54, 24 сентября 2017, ПАИ

Полиция предупреждает псковичей, что сохранность имущества на дачных участках требует к себе серьёзного подхода. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, наиболее эффективной формой защиты является оснащение дачных домов охранной и тревожной сигнализацией.

Если же возможности установить сигнализацию нет, то полицейские советуют не оставлять на даче ценные вещи, деньги, документы, лучше их увезти с собой или оставить на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена дача или садоводческое товарищество.

Также стоит часто навещать дачный участок, поскольку по различным признакам злоумышленники быстро распознают, когда хозяева на даче бывают редко.

Кроме того, рекомендуется максимально затруднить посторонним доступ в дачный дом: установить решётки на окна и надежные двери со сложными замками.

Следует попросить соседей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе, присматривать за домом и сразу же сообщать о происшествиях, а также оборудовать дом средствами видеофиксации. В случае утери ключа от входной двери рекомендуется сразу заменить замок.

«Необходимо регулярно обсуждать вопросы сохранности личного имущества на общих собраниях садоводов и коллективно принимать необходимые профилактические меры, включая регулярное дежурство членов садоводческого товарищества», - подчеркнули в полиции.

Если кража у вас все же произошла, нужно незамедлительно сообщить об этом в полицию. До приезда правоохранителей необходимо сохранить следы преступления: не следует заходить в помещения, где побывали воры, трогайть вещи, находящиеся не на своих местах.

«При появлении на территории садоводческих товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно стоит обратиться в полицию по телефону 02», - призвали псковичей.