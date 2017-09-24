470 должников навестили приставы в Псковском районе

16:15, 24 сентября 2017, ПАИ

Судебные приставы-исполнители города Пскова и Псковского района провели рейд, в ходе которого прошли 470 адресов по улицам, относящимся к Псковскому району. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, если должник оказывался дома, то судебный пристав-исполнитель производил осмотр его имущества, составлял акт описи ареста имущества и вручал должнику требование, в котором указаны последствия, наступающие в отношении должника и его имущества в случае неисполнения решения суда.

В ходе проведения рейда псковские приставы произвели 39 арестов имущества должников (телевизоры, компьютеры, бытовая и кухонная техника, мобильные телефоны) на общую сумму более 480 тысяч рублей.

Взыскать удалось 484 тысячи рублей. Тем жителям, которых не удалось застать дома, были оставлены требования о явке на личный прием к судебному приставу-исполнителю в отдел.

Приставы по розыску с помощью приложения ФССП России «Мобильный розыск» во дворах проверили автотранспортные средства на предмет наличия у их владельцев долгов. В результате 6 автомашин подверглись описи и аресту.

Кроме того, на каждом подъезде дома, где проживают должники были расклеены списки граждан, имеющих неоплаченные задолженности.

В одном из адресов должник усугубил свое положение, препятствуя законным действиям судебных приставов-исполнителей, за что был привлечен к административной ответственности по статье 17.8 КоАП РФ в виде штрафа от 1 000 до 1 500 рублей.

Отметим также, что рейдовое мероприятие проходило и во всех ОСП области. Так, судебные приставы-исполнители Великих Лук и остальных районов области отработали 719 адресов должников. Взыскали почти 2,5 миллиона рублей задолженностей и составили 60 актов ареста имущества на сумму в 960 тысяч рублей, в том числе 2 автотранспортных средства.