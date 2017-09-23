Телефонная книга Гитлера «ушла с молотка»

15:16, 24 сентября 2017, ПАИ

Телефонная книга Адольфа Гитлера продана на аукционе Henry Aldridge & Son в Великобритании. Покупатель отдал за неё 33 тысячи фунтов, что составляет примерно 44,5 тысячи долларов, пишут российские СМИ со ссылкой на Daily Mail.

Первоначальная цена справочника, который в Рейхсканцелярии в конце Второй мировой войны нашёл британский подданный Джон Ходж, была 10-15 тысяч фунтов. Известно, что книгу на аукцион выставили родственники человека, "охотившегося" на высокопоставленных чиновников Третьего рейха.

В справочнике содержаться более 200 рукописных записей, среди которых телефонные номера Генриха Гиммлера, Иосифа Геббельса, Рудольфа Гесса, Германа Геринга, Иоахима фон Риббентропа, Рейнхарда Гейдриха, Альберта Бормана. Также в неё значатся номера личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера и фотографа Генриха Гофмана, который познакомил фюрера с его будущей женой Евой Браун.

Как отметил аукционист Эндрю Олдриджа, телефонная книга Гитлера - это уникальная историческая вещь, которая «открывает доступ к ранее неизвестной информации о высшем эшелоне одного из самых ужасных режимов в современной истории».