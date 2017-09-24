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Общество

Более 36 млрд рублей потратили россияне на покупку люксовых автомобилей в этом году

За 8 месяцев текущего года россияне потратили на покупку люксовых автомобилей 36,4 млрд рублей, сообщает «Автостат Инфо». В августе расходы составили 4,5 млрд рублей.

По данным аналитиков, самой популярной люксовой моделью в прошлом месяце был Mercedes-Benz S-Класса. В августе были проданы 202 таких автомобиля на сумму 1,48 млрд рублей.

На автомобили BMW 7-Серии россияне потратили 644,8 млн рублей. В августе было реализовано 105 таких машин.

Третье место в рейтинге популярности занял Porsche Panamera. За 55 этих автомобилей были выручены 438,7 млн рублей.

393,2 млн рублей дилеры выручили за 35 Cadillac XTS, 194,7 млн рублей — за 73 Audi A5.

Отмечается, что в августе в России было продано 684 автомобиля, относящихся к сегменту люксовых машин, а за январь-август — 5 тыс. 622.

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