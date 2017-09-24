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От 3 до 8 градусов тепла прогнозируется ночью 25 сентября в Псковской области

Ночью 25 сентября в Псковской области прогнозируется от +3 до +8 градусов. Днём в понедельник столбики термометров покажут от +14 до +19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Также 25 сентября на территории области ожидается переменная облачность, без осадков, будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление — высокое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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