Не платить мошенникам за справку о судимости призывает псковское УМВД

17:25, 24 сентября 2017, ПАИ

В У МВД России по Псковской области обращают внимание жителей региона на то, что в последнее время участились случаи размещения в Интернете сайтов, на которых предлагается получение справки о наличии (отсутствии) судимости за денежные средства. «Взимание денежных средств за оказание государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости является незаконным», - заявили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

В полиции напомнили, что на территории Псковской области предоставление государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости осуществляет Информационный центр УМВД России на безвозмездной основе.

Подать заявление о выдаче справки можно в Информационном центре, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), либо через территориальные Многофункциональные центры предоставления государственных услуг. Кроме того, предоставление документов в соответствующий Информационный центр возможно через управления, отделы, отделения МВД России по районам, городам и иным муниципальным образованиям.