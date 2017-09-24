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Общество

69 место заняла Псковская область в рейтинге по уровню преступности

Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ опубликовал данные о преступности в регионах России на июль. Псковская область заняла в этом рейтинге 69 место — в регионе с начала года зафиксировали 4 тыс. 975 преступлений. По итогам 2016 года область находилась на 67 месте с показателем 9 тыс. 498 преступлений.

По числу преступлений особой тяжести Псковская область заняла 76 место (184 факта), улучшив позицию на два пункта по сравнению с 2016 годом.

В рейтинге тяжких преступлений регион занял 62 место в стране (924 факта), преступлений средней тяжести и небольшой тяжести — 69 место (1 тыс. 351 факт и 2 тыс. 515 соответственно).

Первое место в рейтинге преступности заняла Москва (82 тыс. 429 преступлений).

Среди регионов Северо-Западного федерального округа Псковская область оказалась одним из самых безопасных регионов. Впереди находится только Ненецкий автономный округ, где зафиксировали 418 преступлений ( 86-е место в рейтинге).

На первом же месте в СЗФО находится Санкт-Петербург, который занимает 10 место в общероссийском рейтинге (29 тыс. 141 преступление). Далее идут Вологодская область — 34-е место в рейтинге (12 тыс. 413 преступлений), Архангельская — 36-е место (11 тыс. 436), Республика Коми - 42-е (10 тыс. 423), Ленинградская — 44-е (9 тыс. 640), Калининградская - 50-е (7 тыс. 796), Мурманская — 54-е (7 тыс. 374), Республика Карелия — 62-е (6 тыс. 765) и Новгородская — 65-е место (6 тыс. 268 преступлений).

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