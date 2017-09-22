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Политика

Пособие о российской тактике гибридной войны вышло в США

Учебное пособие о российской тактике гибридной войны выпустило командование американской армии.

Как пишет РИА Новости, издание называется «Российская война нового поколения». В нём даны указания, как должны противостоять вооруженные силы США данной тактике.

В учебнике 68 страниц, содержащих разнообразные материалы, в том числе, данные о военной технике армии РФ. Упоминая об особенностях гибридной войны, авторы пособия особое внимание уделили Крыму и востоку Украины.

Также отмечается, что учебное пособие было издано в декабре 2016 года, но только сейчас оно стало доступно для скачивания в сети.

 


 


 

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