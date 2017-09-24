Правительство задумалось о льготных кредитах для иностранных покупателей российских машин

17:44, 24 сентября 2017, ПАИ

Правительство России задумалось о льготном кредитовании иностранных покупателей российских машин. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

Денис Мантуров отметил, что льготное автокредитование хорошо себя зарекомендовало на внутреннем рынке и теперь предлагается сделать то же самое по зарубежным рынкам. «Это новое направление, которое мы будем в ближайшее время реализовывать», - сказал министр.

Он пояснил, что для иностранных потребителей российских автомобилей предполагается компенсировать кредиты для иностранных банков. Министр рассчитывает на эффективность этой меры с учетом увеличения объемов экспорта российских автомобилей.







