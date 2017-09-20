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Три опасных преступника сбежали из психбольницы в Германии

В Германии в городе Ройтлинген из клиники судебной психиатрии сбежали три опасных преступника.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ, о победе сотрудники клиники узнали случайно: накануне вечером в помещении, где находились преступники, сработала пожарная сигнализация, прибыв на место, работники больницы обнаружили, что комната пуста.

По информации издания Bild, побег был хорошо спланирован. Преступники отогнули от стены радиатор, сконструировав из мебели таран, которым пробили стену. Они вылезли в образовавшееся отверстие с спустились вниз с помощью связанных вместе простыней,.

Сбежавших преступников ищут 40 сотрудников полиции, собаки и вертолёт.

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