Труп женщины обнаружен в багажнике попавшей в ДТП машины в Ленобласти

18:31, 24 сентября 2017, ПАИ

Вечером 23 сентября в ходе оформления ДТП с участием четырёх машин на пересечении Красносельского и Стрельнинского шоссе в посёлке Ропша Ленинградской области в багажнике одной из машин был обнаружен труп женщины.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, одним из участников аварии был похищенный автомобиль «Hyundai Creta», принадлежащий 49-летней местной жительнице. За рулём машины, не имея документов на право управления данным транспортным средством, находился 24-летний выходец одной из среднеазиатских республик. В багажнике этого автомобиля обнаружили тело неустановленной женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ран головы, а также странгуляционной борозды на шее. Мужчина задержан.

По данному факту Сосновоборский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотива совершенного преступления. Следователи изъяли ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы.