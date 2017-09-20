Убит советский хоккейный вратарь Виктор Толмачёв
В Москве убит советский хоккейный вратарь Виктор Толмачёв. Его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире на Открытом шоссе, пишет РИА Новости.
По подозрению в убийстве задержана 55-летняя дочь Виктора Толмачёва. Ей предъявлено обвинение. По предварительным данным, женщина зарезала 78-летнего отца ножом.
Добавим, что Виктор Толмачёв провел 10 матчей за сборную СССР, до 1962 года он играл в команде СКА ( Калинин), затем — за ЦСКА и воскресенский «Химик», становился чемпионом Советского Союза.