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Убит советский хоккейный вратарь Виктор Толмачёв

В Москве убит советский хоккейный вратарь Виктор Толмачёв. Его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире на Открытом шоссе, пишет РИА Новости.

По подозрению в убийстве задержана 55-летняя дочь Виктора Толмачёва. Ей предъявлено обвинение. По предварительным данным, женщина зарезала 78-летнего отца ножом.

Добавим, что Виктор Толмачёв провел 10 матчей за сборную СССР, до 1962 года он играл в команде СКА ( Калинин), затем — за ЦСКА и воскресенский «Химик», становился чемпионом Советского Союза.

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