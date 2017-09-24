Швейцария начал торговать альпийским воздухом

19:02, 24 сентября 2017, ПАИ

Швейцария начала торговать альпийским воздухом. Его в аэрозольных баллончиках отправляет за границу стартап Swiss Alpine Air, пишут российские СМИ. Авторы идею рассчитывают таким образом обеспечить чистым горным воздухом наиболее загрязненные города мира.

«Каждый год туристы приезжают в швейцарские Альпы, чтобы насладиться бодрящими видами и вдохнуть чистейший горный воздух, — говорится на сайте компании. — Это просто экспорт свежего воздуха, который у нас есть. Мы уже экспортируем швейцарскую воду из горных источников, шоколад и сыр. Так почему бы не экспортировать чистый воздух? Это лучший воздух в мире».

Альпийский воздух можно приобрести через сайт Swiss Alpine Air. Его «пакуют» в баллончики по семь литров. Предполагается, что одного такого баллона хватит на 120 вдохов. Один аэрозоль стоит 21 доллар, при покупке трёх или шести можно получить скидку. К ним прилагается специальная маска для дыхания.