Обнаружена считавшаяся пропавшей картина Рубенса

19:15, 24 сентября 2017, ПАИ

В музее Шотландии обнаружена картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса. Это полотно считалось пропавшим более 400 лет, пишут российские СМИ со ссылкой на газету Scotsman.

Речь идёт о портрете герцога Букингема Джорджа Вильерса, который был написан в XVII веке. Картина хранилась в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго, однако, считалось, что это копия оригинала.

Обнаружить произведение искусства смог британский журналист и искусствовед Бендор Гросвенор. Он доказал, что потрет, написанный Рубенсом, скрыт под слоями грязи и краски, нанесенной в более поздний период. Подлинность картины позже подтвердили и эксперты из музея «Дом Рубенса» в Бельгии.

По предварительным оценкам, стоимость картины может достигать несколько десятков миллионов фунтов.