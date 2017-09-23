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Культура

Обнаружена считавшаяся пропавшей картина Рубенса

В музее Шотландии обнаружена картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса. Это полотно считалось пропавшим более 400 лет, пишут российские СМИ со ссылкой на газету Scotsman.

Речь идёт о портрете герцога Букингема Джорджа Вильерса, который был написан в XVII веке. Картина хранилась в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго, однако, считалось, что это копия оригинала.

Обнаружить произведение искусства смог британский журналист и искусствовед Бендор Гросвенор. Он доказал, что потрет, написанный Рубенсом, скрыт под слоями грязи и краски, нанесенной в более поздний период. Подлинность картины позже подтвердили и эксперты из музея «Дом Рубенса» в Бельгии.

По предварительным оценкам, стоимость картины может достигать несколько десятков миллионов фунтов.

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