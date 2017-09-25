ВАЗ сгорел на улице Революционной в Великих Луках
24 сентября в Великих Луках на улице Революционной, 50 сгорел автомобиль ВАЗ 1977 года выпуска, огнем повреждены ворота гаража. Как стало известно Псковскому агентству информации, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении электрогазосварочных работ.
Кроме того, в деревне Сафоново Великолукского района сгорела крыша жилого дома, также он выгорел изнутри на площади 22 кв. метра. Причина случившегося — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
В Невеле на улице Войкова, 59 из-за короткого замыкания загорелась надворная постройка, огнем повреждено потолочное перекрытие.