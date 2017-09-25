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Общество

Минстрой сделает ЖКХ более привлекательным для инвесторов

Министерство строительства и ЖКХ подготовило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым государство гарантирует концессионерам жилищно-коммунальной сферы возмещение расходов на модернизацию предприятий. Это будет сделано за счет налогового вычета, пишет газета «Известия».

Партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров пояснил, что сейчас при передаче объекта на баланс, даже если сделка безвозмездная, приобретатель получает налоговой вычет. При возвращении объекта «концессионер должен восстановить НДС к уплате, причем уже по текущей стоимости объекта». «Предложенные поправки наконец эту ситуацию исправляют», — отметил юрист.

В пресс-службе Минстроя уточнили, что действующий порядок налогообложения является препятствием для перехода ЖКХ на концессионную модель. Изменения в Налоговый кодекс подготовлены для того, «чтобы он не демотивировал инвесторов в ЖКХ», добавили в ведомстве.

Кроме того, Минстрой предлагает дать инвестору возможность при заключении концессии оставаться на упрощенной системе налогообложения — сейчас в этом случае он должен перейти на общую систему.

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