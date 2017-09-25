0
14:59
Остаёмся зимовать
13:55
Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки
13:38
Модное дефиле устроили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
10:49
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
08:30
803 квадратных метра для бизнеса или производства продаются на улице Шоссейной в Пскове
18:51
От 3 до 8 градусов тепла прогнозируется ночью 25 сентября в Псковской области
16:55
69 место заняла Псковская область в рейтинге по уровню преступности
Еще новости
Общество

Спиртосодержащие лекарства будут продавать без ограничений

Лекарства, содержащие спирт, будут продавать без ограничений в количестве, следует из приказа Минздрава, который зарегистрировал Минюст. Об этом пишет газета «Известия».

Ранее проектом документа предусматривалась продажа настоек по два флакона в одни руки, но в окончательный вариант она не вошла.

Как сообщает источник, отказ от ограничений связан с тем, что спиртосодержащие препараты и так не пользуются популярностью у населения: продажи только за последний год упали на 12%.

По данным аналитического агентства DSM Group, средняя цена лекарств, содержащих спирт, в первой половине 2017 года повысилась на 25% относительно того же периода прошлого года. Выручка от их продажи увеличилась лишь на 10%.

Напомним, в марте после массового отравления людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» вице-премьер Александр Хлопонин поручил проработать методы защиты населения от употребления суррогатов. Минздрав предложил две инициативы — ограничить объем тары настоек и запретить продажу более двух флаконов в одни руки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки
25 сентября 2017
Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки 2
Модное дефиле устроили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
25 сентября 2017
Модное дефиле устроили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
25 сентября 2017
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
803 квадратных метра для бизнеса или производства продаются на улице Шоссейной в Пскове
25 сентября 2017
803 квадратных метра для бизнеса или производства продаются на улице Шоссейной в Пскове
От 3 до 8 градусов тепла прогнозируется ночью 25 сентября в Псковской области
24 сентября 2017
От 3 до 8 градусов тепла прогнозируется ночью 25 сентября в Псковской области
69 место заняла Псковская область в рейтинге по уровню преступности
24 сентября 2017
69 место заняла Псковская область в рейтинге по уровню преступности
26 сентября Псковский музей-заповедник закроется
23 сентября 2017
26 сентября Псковский музей-заповедник закроется
104 полк десантно-штурмовой дивизии в Пскове отметил годовщину образования
23 сентября 2017
104 полк десантно-штурмовой дивизии в Пскове отметил годовщину образования 1

Идет загрузка...