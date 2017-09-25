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Общество

По народному календарю наступил день, когда змеи ползут из полей в леса

25 сентября по народному календарю наступил Артамон Змеевик, пишет сalend.ru.

В это время отмечается память священномученика Автонома, который в IV веке служил епископом в Италии. Проповедник обратил в христианство столько язычников, что образовалась большая община, для которой он построил и освятил храм. Император Диоклетиан, поощрявший гонения на христиан, велел схватить Автонома, но святитель сумел скрыться. В дальнейшем он продолжал проповедовать. Однажды его новообращенные разрушили идольское капище, а язычники, пожелав отомстить христианам, напали на храм и убили святого Автонома.

В народе Артамона (так прозвали святого на русский манер) величали Змеевиком, поскольку считалось, что в день его памяти змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму.

Предки отмечали два змеиных праздника: весной, на Василиска, когда гады выползали на свет Божий, и осенью, когда уходили обратно в подземелье. «Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок», — говорили люди.

Остальные животные также готовились к зиме, устраивали норы и берлоги. Этот день считался важным для охотников. Они верили, что если на Артамона убить хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях.

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