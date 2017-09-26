История в металле

11:56, 26 сентября 2017, ПАИ

1958 год. Псков. Прокладывая коммуникации на пересечении улиц Гоголя и Некрасова, землекопы наткнулись на несколько уникальных предметов. Медали XIX века лежали на глубине всего 30 см.

Необычную находку бескорыстные рабочие строительно-монтажного управления № 20 сразу же передали в музей. Благодаря им сегодня памятники великому прошлому хранятся в фонде фалеристики и напоминают нынешнему поколению о решающих победах предков. Две медали были изготовлены в 1850 году и посвящены Гангутскому сражению. Ещё одна выпущена в 1880-м в честь 500-летия Куликовской битвы, очередную годовщину которой совсем недавно, 21 сентября (8 сентября по юлианскому календарю), отмечали россияне.

Медаль выполнена в технике чеканки. Медная, массивная, 9 сантиметров в диаметре. На лицевой стороне изображен князь Дмитрий Донской с мечом в правой руке, внизу – щит, а на нём надпись: «Где сила с нами». На обратной стороне – стела в память о важном событии в истории Отечества и слова: «В царствование императора Александра II, 8 сентября 1880 года».

Знаменитое побоище произошло южнее впадения реки Непрядва в реку Дон и началось оно, как все помнят, с поединка богатырей Челубея и Пересвета, в котором они оба погибли. А после состоялось основное сражение - полки во главе с московским князем Дмитрием Донским выступили против полчищ Мамая, беклярбека Золотой Орды.

Значительную помощь Москве оказали другие русские города, в том числе Псков, которые прислали на поле битвы свои войска. Большую роль сыграла и военная хитрость: спрятавшийся в дубраве засадный полк совершенно неожиданно ударил в тыл противника. И этот манёвр оказался победоносным. Враг был разгромлен и обратился в бегство. Такой исход создал реальные предпосылки для освобождения Руси от монголо-татарского ига.



Псковское агентство информации благодарит за предоставленную информацию заведующую отделом научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника Ольгу Васильеву и старшего научного сотрудника отдела Марину Петренко.