2
11:56
История в металле
09:36
Внук актёра, исполнившего главную роль в спектакле «Старик» 1962 года, написал письмо в псковский театр
16:36
Музыка для всех
11:58
Юлия Пересильд стала обозревательницей феминистской газеты
10:49
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
09:43
Исторический праздник «Воевода Шуйский» открывается в Пскове
20:10
IV Всероссийский медиафорум «Человек и вера» открылся в Пскове
Еще новости
  • Коротко
Культура

История в металле

1958 год. Псков. Прокладывая коммуникации на пересечении улиц Гоголя и Некрасова, землекопы наткнулись на несколько уникальных предметов. Медали XIX века лежали на глубине всего 30 см.

Необычную находку бескорыстные рабочие строительно-монтажного управления № 20 сразу же передали в музей. Благодаря им сегодня памятники великому прошлому хранятся в фонде фалеристики и напоминают нынешнему поколению о решающих победах предков. Две медали были изготовлены в 1850 году и посвящены Гангутскому сражению. Ещё одна выпущена в 1880-м в честь 500-летия Куликовской битвы, очередную годовщину которой совсем недавно, 21 сентября (8 сентября по юлианскому календарю), отмечали россияне.

Фото Андрея Степанова

Медаль выполнена в технике чеканки. Медная, массивная, 9 сантиметров в диаметре. На лицевой стороне изображен князь Дмитрий Донской с мечом в правой руке, внизу – щит, а на нём надпись: «Где сила с нами». На обратной стороне – стела в память о важном событии в истории Отечества и слова: «В царствование императора Александра II, 8 сентября 1880 года».

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Знаменитое побоище произошло южнее впадения реки Непрядва в реку Дон и началось оно, как все помнят, с поединка богатырей Челубея и Пересвета, в котором они оба погибли. А после состоялось основное сражение - полки во главе с московским князем Дмитрием Донским выступили против полчищ Мамая, беклярбека Золотой Орды.

Фото Андрея Степанова

Значительную помощь Москве оказали другие русские города, в том числе Псков, которые прислали на поле битвы свои войска. Большую роль сыграла и военная хитрость: спрятавшийся в дубраве засадный полк совершенно неожиданно ударил в тыл противника. И этот манёвр оказался победоносным. Враг был разгромлен и обратился в бегство. Такой исход создал реальные предпосылки для освобождения Руси от монголо-татарского ига.


Псковское агентство информации благодарит за предоставленную информацию заведующую отделом научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника Ольгу Васильеву и старшего научного сотрудника отдела Марину Петренко.

Анна Цветкова
Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Золотой запас
История в металле Герой военного времени Икона радости Русская манера Чистейший образец Дар в вечность Оружие Победы Хрупкий портрет Святой запаса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Внук актёра, исполнившего главную роль в спектакле «Старик» 1962 года, написал письмо в псковский театр
26 сентября 2017
Внук актёра, исполнившего главную роль в спектакле «Старик» 1962 года, написал письмо в псковский театр
Музыка для всех
25 сентября 2017
Музыка для всех
Юлия Пересильд стала обозревательницей феминистской газеты
25 сентября 2017
Юлия Пересильд стала обозревательницей феминистской газеты
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
25 сентября 2017
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
Исторический праздник «Воевода Шуйский» открывается в Пскове
23 сентября 2017
Исторический праздник «Воевода Шуйский» открывается в Пскове 1
IV Всероссийский медиафорум «Человек и вера» открылся в Пскове
21 сентября 2017
IV Всероссийский медиафорум «Человек и вера» открылся в Пскове
Симфонический оркестр Псковской филармонии снялся в сериале для канала «Россия 1»
21 сентября 2017
Симфонический оркестр Псковской филармонии снялся в сериале для канала «Россия 1»
Военный оркестр с 90-летней историей впервые выступит в Пскове
20 сентября 2017
Военный оркестр с 90-летней историей впервые выступит в Пскове

Идет загрузка...