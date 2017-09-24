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Призовые места заняли псковские самбисты на V Всероссийской гимназиаде

Псковские самбисты заняли призовые места на V Всероссийской гимназиаде среди обучающихся общеобразовательных организаций, которая прошла 21-24 сентября в Орле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации самбо города Пскова.

Фото Федерации самбо города Пскова

Среди множества видов спорта самбо здесь было представлено впервые. Всего в состязаниях принимали участие около 200 борцов из различных регионов РФ.

Фото Федерации самбо города Пскова

Псков представляли спортсмены ДЮСШ «Мастер», они выступили в шести весовых категориях. В итоге Ксения Щелканова (65 кг) и Виктория Ордина (44 кг) заняли первые места. Михаил Васильев (72 кг) оказался третьим.

Фото Федерации самбо города Пскова

«Хочется отметить, что данные соревнования были первыми в учебном году, и ребята показали достойную борьбу и результат», - сказали в Федерации и добавили, что прошедшие состязания были также первым этапом отбора спортсменов для участие в
XVII Всемирной гимназиаде в 2018 году и первенствах мира в рамках мероприятий Международной Федерации школьного спорта (ISF).

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