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Общество

63% россиян не имеют финансовых накоплений

63% россиян не имеют финансовых накоплений, пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

В результате исследования выяснилось, что накопления есть только у 36% респондентов. 74% из них хранят деньги в банке, а 22% — при себе. Подчеркивается, что сбережениями россияне называют сумму от 398 тысяч рублей, что на 64% больше, чем в 2013 году (243 тысячи рублей).

Лучшим способом вложения денег является покупка недвижимости, считают 46% россиян. Еще 14% готовы вложиться в золото и драгоценности, 7% — купить акции предприятий, 5% инвестировали бы в пенсионные фонды.

Исследователи также выяснили, что ежемесячный доход в 105 тысяч рублей большинство опрошенных назвали оптимальным для безбедной жизни.

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