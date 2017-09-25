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В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии

24 сентября в Сирии во время обстрела террористами из запрещённой в России группировки «Исламское государство» погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Валерий Асапов был старшим группы российских военных советников. Во время обстрела он находился на командном пункте сирийских войск, ведущих бои в районе города Дейр-эз-Зор. Генерал получил смертельное ранение.

Посмертно генерал представлен к высокой государственной награде.

Добавим, что Валерий Асапов с 1987 по 1997 год служил в 104-м парашютно-десантном полку 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ в Пскове, где прошёл ступени от командира взвода до командира батальона.

Глава Пскова Иван Цецерский на своей странице в Instagram написал, что служил в 76-й дивизии вместе с Валерием Асаповым . «Прекрасный командир, отважный и бесстрашный воин. В первой чеченской был ранен, но остался в строю. Очень жаль потерять такого человека! Вечная память Герою!» - отметил он.

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