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Общество

Псковский предприниматель заплатит штраф за несвоевременную выплату пособий работнику

В Пскове предприниматель заплатит штраф за несвоевременную выплату пособий работнику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Надзорное ведомство поддержало ходатайство следователя  о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении 38–летнего местного жителя с назначением ему судебного штрафа.

В суде установлено, что руководитель организации из личной заинтересованности не выплачивал свыше двух месяцев пособия работнику организации.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также того обстоятельства, что подсудимый впервые совершил преступление, свою вину в признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, добровольно в ходе предварительного следствия выплатил потерпевшей материальный ущерб, суд удовлетворил ходатайство следователя и прекратил уголовное преследование и уголовное дело. Предпринимателю назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 20 тыс. рублей. 

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