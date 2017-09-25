Псковский предприниматель заплатит штраф за несвоевременную выплату пособий работнику
В Пскове предприниматель заплатит штраф за несвоевременную выплату пособий работнику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Надзорное ведомство поддержало ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении 38–летнего местного жителя с назначением ему судебного штрафа.
В суде установлено, что руководитель организации из личной заинтересованности не выплачивал свыше двух месяцев пособия работнику организации.
С учетом позиции государственного обвинителя, а также того обстоятельства, что подсудимый впервые совершил преступление, свою вину в признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, добровольно в ходе предварительного следствия выплатил потерпевшей материальный ущерб, суд удовлетворил ходатайство следователя и прекратил уголовное преследование и уголовное дело. Предпринимателю назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 20 тыс. рублей.