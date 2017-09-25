Печерянин осужден за ночную поездку на чужой машине вместе с несовершеннолетним другом

10:12, 25 сентября 2017, ПАИ

19-летний житель Печорского района осужден за вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления и угон автомобиля в группе с последним. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Приговором Печорского районного суда молодой человек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору) и частью 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого преступления).

В суде установлено, что вечером 11 апреля он предложил своему несовершеннолетнему другу угнать автомобиль, стоявший возле дома № 63 по улице Псковской в деревне Новый Изборск, в замке водительской двери которого они обнаружили ключи от замка зажигания.

Молодые люди распределили между собой роли, а именно: несовершеннолетний должен был следить за окружающей обстановкой пока осужденный отъезжает на чужом автомобиле. После ночной поездки они вернули угнанную машину на прежнее место.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.