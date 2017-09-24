Пскович одержал победу на соревнованиях по мотокроссу в Ленобласти

10:23, 25 сентября 2017, ПАИ

Студент ПсковГУ, кандидат в мастера спорта Олег Каранин одержал победу на традиционных соревнованиях по мотокроссу, которые прошли 23 сентября в Сланцевском районе Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил его тренер Юрий Баулин.

В состязаниях принимали участие гонщики из разных городов Северо-Запада, в том числе 9 спортсменов и любителей из Пскова.

Как рассказал собеседник агентства, лучшего результате добился Олег Каранин, который с большим преимуществом выиграл два заезда в классе мотоциклов open (свободный) и занял первое место.

Следующие соревнования по мотокроссу пройдут на трассе в Ваулиных Горах (Псковский район) 1 октября. Организаторы приглашают их посетить всех желающих. Здесь выступят спортсмены, ветераны и любители в возрасте от 4 лет и старше.