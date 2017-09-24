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Пскович одержал победу на соревнованиях по мотокроссу в Ленобласти

Студент ПсковГУ, кандидат в мастера спорта Олег Каранин одержал победу на традиционных соревнованиях по мотокроссу, которые прошли 23 сентября в Сланцевском районе Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил его тренер Юрий Баулин.

Фото со страницы Олега Каранина в соцсети

В состязаниях принимали участие гонщики из разных городов Северо-Запада, в том числе 9 спортсменов и любителей из Пскова.
Как рассказал собеседник агентства, лучшего результате добился Олег Каранин, который с большим преимуществом выиграл два заезда в классе мотоциклов open (свободный) и занял первое место.

Следующие соревнования по мотокроссу пройдут на трассе в Ваулиных Горах (Псковский район) 1 октября. Организаторы приглашают их посетить всех желающих. Здесь выступят спортсмены, ветераны и любители в возрасте от 4 лет и старше.

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