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Общество

Житель Пскова принёс в полицию коллекцию вибраторов

Житель Пскова принёс в полицию коллекцию вибраторов, чтобы поставить их на учёт, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Инцидент произошёл в одном из районных отделений полиции. Мужчина пришёл с набором секс-игрушек и намерением зарегистрировать его по аналогии с оружием. Полицейские отказались это делать. В ответ «коллекционер» стал возмущаться и говорить, что никакой штраф платить он потом не будет «из-за полицейских, не знающих законов».

Оказалось, что друзья пошутили над мужчиной, сказав, что по новому закону все секс-игрушки подлежат обязательной регистрации и получать лицензию на них необходимо в полиции, в противном случае предусмотрена уголовная ответственность.

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